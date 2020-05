Bazový sirup

Kráčaš májovou prírodou a pokiaľ nie si dôsledne "zarúšený", zrazu ťa omámi úžasná vôňa kvitnúcej bazy. Ešte ju nevidíš, ale vieš, že niekde tu musí byť.

A potom ju nájdeš. Krásny krík, ktorý sa ťahá do výšky a na samých vrcholkoch do neba pozerajú tie najkrajšie kvety. Chceš si odtrhnúť a v tom momente zistíš, že nedočiahneš, lebo sa razom ocitneš v žihľave, v kriakoch, pichliačoch. To je daň za to, ak si myslíš, že je to jednoduché / nezúfaj, v konečnom dôsledku "JE" - bude následovať ďalší "sekerkový" recept/. Ale našťastie ti postačí pár kvetov, ktoré nejako "vydoluješ". Tie najbohatšie z najvyšších "poschodí" dozrejú na plody a stanú sa potravou pre vtáctvo v čase zimy.

Práve okolo prechádza zaľúbený párik, držia sa za ruky na tvári rúška, až sa mi žiada spýtať sa ich: "PREČO?" Načo sú v prírode / v divokej prírode/, keď sa nechcú nadýchať čerstvého vzduchu. Nech mi nikto nehovorí, že si už pusu nedali. Doma tie rúška určite nenosia a tu v šírom poli určite korona nečíha, len ak by ju sem srnky priniesli. Iné to je niekde v meste, alebo mestských parkoch, kde sa promenáduje množstvo ľudí.

Sú však zodpovední. Samozrejme buďme zodpovední, ale rozum do hrsti. Ja viem, že sa deje niečo, čo nikto z nás nezažil, ale prosím, premýšľajme a nevytvárajme absurdné situácie.

(Šusteková)

Krík bazy - veľmni rozšírený, nenáročný, rastie na medziach, v listnanatých lesoch, hocikde na smetisku ho nájdete.

Kvet bazy čiernej. Nazberáte pár kvetov, môžete si ich spočítať, alebo dáte "od oka".

Môj recept je nasledovný, potrebujeme :

- 20-30 kvetov bazy

- 2 l vody

- 1 kopcovitá polievková lyžica kyseliny citrónove

- 3 citróny

- 2 kg kryštálového cukru.

Kvet bazy čiernej vložíme do hrnca, alebo do inej vhodnej nádoby.

Bazu zalejeme prevarenou a vychladnutou vodou, vsypeme kyselinu citrónovú, nakrájame na kolieska citróny, alebo ich rovno odšťavíme, ale nemusíte sa s tým veľmi trápiť. Odložíme na tmavé miesto do druhého dňa "oddychovať".

Prikryjeme pokrievkou a odložíme.

Nasledujúci deň si pripravím fľaše, alebo nádoby, do ktorých chcem sirup uskladniť. Vyparím horúcou vodou.

Zmes z predošlého dňa precedím, alebo len povyberám kvety s citrónom. Čím viac peľu kvety obsahujú, tým je zmes voňavejšia

Dám na sporák a uvediem do varu.

Vsypem kryštálový cukor a veľmi krátko povarím. Zvyčajne dávam koľko šťavy, toľko cukru 1:1.

Za horúca nalejem do fiaš. Odložím do špajze. Vydržal by do novej úrody, ale zvyčajne nevydrží, vypije sa skôr ako malinový.

Nie je to šťava, je to sirup, dostatočne sladký, preto ho treba riediť vodou. Môže sa použiť na rôzne drinky spolu s ľadom, prípadne mätou peprnou, alebo medovkou, ale je tak dostatočne voňavý, že ani nič viac nemusíte pridávať.

