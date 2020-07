Do letného polievkového "semafóru" mi chýba ešte posledná polievka, tak na záver dáme niečo zelené. Mohla by byť brokolicová, alebo špenátová, ale pórková v mojej kuchyni vyhráva na celej čiare.

Z uvedených "zelených" polievok je pórková polievka pre mňa topkou. Pór ako mladší brat cibule je v tejto polievke zosúladený do vzájomnej harmónie spoločne s cibuľou do veľmi chutného jedla.

Postup je takmer totožný ako predošlé polievky. Rozdiel je len v surovinách a v dochutení. Pór aj cibuľu môžeme nakrájať nahrubo, keďže sa to v konečnom dôsledku bude mixovať. Dobrá správa pre tých, ktorí majú doma také tupé nože ako ja, netreba sa toľko trápiť. Mala by to byť slabšia, ale bohužiaľ nefunkčná prevencia proti tomu, aby sa človek porezal.

Použité suroviny : pór - celý aj so zelenými listami, jedna veľká cibuľa, menšia cuketka na zahustenie / alebo dva väčšie zemiaky /, soľ, korenie, zeleninový bujón, nastrúhaný tvrdý syr, /alebo nadrobno pokrájané a opečené kúsky chleba/.

Do hrnca nakrájame cibuľu, ktorú necháme zosklovatieť na oleji.

Pridáme nakrájaný pór - celý aj s vňaťou, cuketu a chvíľu opražíme.

Posolíme, okoreníme, zelejeme vodou, pridáme zeleninový bujón / alebo aj nie / a varíme 15-20 minút.

Teraz som pridala cuketu na zahustenie, ale ak pridáte zemiak / jeden väčší/, polievka bude jemnejšia, nakoľko cuketa je viac vláknitá.

Potom už len rozmixujeme, ochutíme smotanou a máme hotovo.

Posypeme nastrúhaným syrom, alebo krutónmi. Dobrú chuť.