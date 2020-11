Novembrová hubačka

"Nepodarený" kovidový rok sa nám snaží teraz v novembri zaliečať hubárskými zážitkami, aby dohnal to, čo doteraz zanedbal. Ale je neskoro, hoci si pamätám na časy, keď sme našli huby aj v decembri.

Už to pre mňa nemá také čaro. Milujem prechádzky po lese za slnečného svitu, brodiť sa v "šušťavom" lístí, pozerať cez záplavu žltých a oranžových listov do oblohy.

Vlastne, keď sa ide na huby, treba pozerať hlavne pod nohy. A tiež by bolo dobré, ak by trošku popršalo, lenže presne to sa teraz stalo, a preto sa môžeme ešte chvíľku vytešovať.

Myslím, že ma vyprovokovali chlapci zo Záhoria, ktorým ich hubárske zážitky zverejnené na youtube môžeme len závidieť. Lenže nie je to úplne márne ani u nás na severe. Určite nemáme toľko krásnych hríbov, ako oni, ale naša prechádzka lesom je tiež veľmi zaujímavá. Veď posúďte....

Na príklad - takáto plávka zelená. Veď ak z nej uvaríte polievku svojmu manželovi, / ak to prežije /, tak vás bude do konca života na rukách nosiť.

Toto už je viac lákavé, netreba vysvetľovať.

Hríb zrnitohlúbikový - veľmi chutná huba. Aromatickejšia a použiteľnejšia, ako predošlý dubák. A tu sme skončili, pokiaľ ide o jedlé huby. Les nás prekvapil krásnymi drevokazkami. Bola som veľmi prekvapená ich rôznorodosťou. Až do takej miery, že ma hríby prestali zaujímať.

Takže doba je priaznivá, treba ešte trošku šťastie vyskúšať.