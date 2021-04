SEVAK Žilina - 7 pokusov na odstránenie poruchy je veľa, alebo málo?

Ak sa na to pozriem mojim pohľadom pozorovateľa, tak vzhľadom na momentálnu situáciu je sedem jednoznačne málo. Títo chlapci potrebujú viac.

Nastal problém! Ak by som to poňala motivačne - PRIŠLA VÝZVA.

Miestny rozhlas vyhlasuje, nech si ľudia skontrolujú vodomery, nakoľko v našom miestnom vodovode zaznamenali vodári veľký únik pitnej vody, hľadá sa, kde to môže byť.

Bolo to už v čase, keď sme SEVAK a.s. práve začali považovať za nášho nového suseda, ktorý si na hlavnej ceste pred našimi obydliami zriadil vysunutú pobočku, do ktorej chodili zamestnanci "ako na klavír". Všetko mali pod kontrolou. Boli akční. Už stihi päťkrát rozkopať cestu, narobiť krátery a jamy. Veď to poznáte, hodí sa na začiatku a na konci rozkopávky dopravná značka a vybavené.

Potom občas nabehnú mechanizmy, niekoľko áut, chlapci v oranžových vestách. Akcia môže začať, pracovná doba beží, plat tiež, tak načo veľmi premýšľať, alebo sa nažiť. Napokon z rozkopu 1,5 x 2,5 m2, vznikol neskutočný kráter o rozmeroch cca 3 x 15 m2. Ten sa po každom rozkope zväčšoval a následne len zahrabal, pár krát sa po ňom prebehlo najťažším autom, čo bolo k dispozícii a hotovo.

Ani vo sne ma nenapadlo, že toto starostkine vyhlásenie a veľký únik vody môže byť tu u nás a nejako to súvisí. Veď tu má SEVAK všetko pod kontrolou už dva mesiace, my sme spokojní. V mojej naivnej hlave sa preháňajú myšlienky. Určite tým, že "zalátali jednu dieru" pretlak v potrubí vyrazil niekde na inom mieste. Nech si aj ostatní občania užijú vodnej radosti. Nič sa v poslednom čase nedeje, tak nech dôchodcovia a pozitívni, "skarantenovaní" ľudia, čo spoza okna nešťastne pozerajú majú trošku rozptýlenia.

My sme si už zvykli, zžili sme sa s realitou, ktorá nastala, boli sme v kľude. Naša jediná smola je tá, že porucha sa nachádzala v dosť neprehľadnej zákrute a keďže vodiči sú rôzni, tŕpnem pri každom väčšom hluku. Kto situáciu pozná spomalí, nerozmláti si auto a ide ďalej. Ja už začínam byť paranoidná, lebo očakávam, že ak niekto neprispôsobí svoju jazdu povahe a stavu vozovky / ak sa to vozovkou dá nazvať/, tak nás navštívi rovno aj s autom večer pri večeri, alebo nebodaj pri nejakej inej činnosti.

Pred týždňom, keď sa krátery značne zväčšili, niekto v SEVAKU dostal nápad , veď to predsa majú pod kontrolou a zasypal nerovnosti štrkom o priemere 1-2 cm. Od toho momentu nám pribudol ďalší problém, nie len, že máme fasády domov a oplotenie ofliaskané blatom a bahnom, ale pribudol ďalší benefit. Začali sme byť "ostreľovaní" kamením, ktoré odskakovalo od kolies okoloidúcich áut, už sa triasli aj naše obloky.

Čakáme na zaasfaltovanie / budúci týždeň sme v poradovníku/, porucha opravená. Máme síce vo vodovodnej šachte už od začiatku pôsobenia tejto spoločnosti v našom bezprostrednom okolí 30 cm vody, ktorá tam pred tým nebývala, ale boli sme uistení, že to nie je voda z miestneho vodovodu, lebo to nám zrovna teraz vyrazil nový prameň / škoda, že nie modrý, bola by som v "balíku"/ a ich sa to netýka.

Dnes ráno, keď som zbadala auto s nápisom SEVAK pred plotom, som už dostala koprivku. Konečná? Neviem. Žeby predsa? Snáď ten veľký únik pitnej vody, ktorý sa hľadá už tri mesiace je niekde neďaleko? Žeby v tej opravenej poruche sedem krát vykopanej a zahrabanej? Tak čo? OSEM? Stačí?

Neviem si predstaviť, ako môže táto spoločnosť fungovať, kto je zodpovedný za tento cirkus. A hlavne, kto to všetko platí? Akcionármi sú mestá a obce. Takže odpoveď je jasná. MY VŠETCI - zo spoločného krv netečie. Neviem si predstaviť, že by som niekomu "konečne" na siedmy-ôsmy krát urobila daňové priznanie. Taký človek by si o mne musel myslieť, že nie som kompletná. A čo vodohospodári?

Máme veľký dar, voda z nášho tzv. Dedovho prameňa, ktorá zásobuje veľkú časť Žiliny, je nie dobrá, ale výborná. Bohužiaľ dnes už len na prameni. Ale to, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je často hnusná žbrnda, po takýchto zásahoch už ani nie pitná.

Viem, že distribútori to majú ťažké. Základné vodovodné potrubia sa robili ešte pred druhou svetovou vojnou. Ale my, ako užívatelia za dar, ktorý dostanú z neba platíme.

Preto žiadam kompetentných, nech si robia svoju prácu poriadne a ak to nevedia, nech prenechajú svoje miesto niekomu inému a neškodia svojou neschopnosťou nám všetkým. Pričom nemyslím, aby si povymieňali stoličky, tak ako sa to začalo v našej "chorej spoločnosti" v poslednom čase diať.

P.S. Môj dedo pracoval v pôvodnom SEVAKU, ako strážca prameňov / aj pred Nemcami, aby neotrávili zdroj pitnej vody/, ktoré sa spájali v jednom neskutočnom vodnom živle, vo veľkej skale v Turskej doline. Pravidelne na malom mopede chodieval do vodárne, kde si robil svoju prácu. Keď ma tam raz, ešte ako dieťa zobral, mala som zážitok, ktorý si nesiem v sebe dodnes. Vstúpili sme do skaly, kde sa všetky tieto pramene zlievali do jedného žriedla, voda sa liala, vyvierala z puklín skál, penila sa. Čistá, priezračná voda, zázrak. Dnes už strategická surovina.

Opravená porucha, šesťkrát rozkopaná. (Šusteková)

Nateraz vyriešené (Šusteková)

